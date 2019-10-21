Başkentliler ‘Aida’yı ayakta alkışladı

BUGÜN NELER OLDU

Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki iddialı eserlerinden Aida, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nden sonra Ankara'da prömiyer yaparak, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. "Aida" operası, 3 bin kişilik ATO Congresium Salonu'nda dakikalarca ayakta alkışlandı. İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde, orkestrayı Şef Can Okan yönetti. Aida rolünde Feryal Türkoğlu, Radames rolünde Murat Karahan, Amneris rolünde Ezgi Karakaya, Amonasro rolünde ise Eralp Kıyıcı sahne aldı. Salonun tamamına yakınının dolu olduğu prömiyerde DOB, Ankaralılara sanat şöleni yaşattı.