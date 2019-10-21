‘Bu makamlar ağlama değil icraat makamı’

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen programda Keçiören'e yeni yatırımlara dair müjdeler verirken, iş birliği ve istişare için muhtarlarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ÇÖZÜM MAKAMI

Vatandaşın ilk kapısını çaldığı yerin muhtarlar olduğuna ve bayrak çekme yetkisine sahip üç yetkili makamdan biri olduklarına vurgu yapan Başkan Altınok, "Muhtarlar Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte çalışarak hizmetlerin tamamından sorumludurlar. Bizler de yeni dönemde iş birliği ve istişare içinde sorunları birlikte çözeceğiz. Şehrin fotoğrafını çektik, öncelikli problemleri tespit ettik, kaynak bulma ile ilgili çalışmalara başladık. Bu makamlar ağlama ve şikâyet makamı değil, hizmet, icraat ve çözüm makamı, bu nedenle şehrimizi yeniden ayağa kaldırmakla mükellefiz" dedi.

GÜL SUYUYLA YIKANACAK

Her vatandaşın değerli olduğunun altını çizen Başkan Altınok, "Mahallenizde bir problem olduğunda bize anında bildirin. Şehrimizi tertemiz yapalım, sokakları inşallah gül suyuyla yıkayacağız" diye konuştu. Altınok her muhtarın mahallesindeki talep ve sorunlara dair bir dosya hazırlayarak kendisine ulaştırmalarını da istedi.