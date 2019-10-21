Diploma geçerliliği masaya yatırıldı

ANKARA Üniversitesi, Cambridge International Avrupa Bölge Direktörü Peter Monteath'i konuk etti. Uluslararası dil programların öneminin konuşulduğu ziyarette diploma geçerlilikleri masaya yatırıldı. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları (ANKÜ), 2016'dan beri başarıyla sürdürdüğü Cambridge Uluslararası Programları'nın Avrupa Bölge Direktörü Peter Monteath'ı ağırladı.

SÖYLEŞI GERÇEKLEŞTIRILDI

Düzenlenen "ANKÜ Motivation Talks" etkinliği çerçevesinde ziyarette bulunan Monteath, 8, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencileri ile uluslararası programların önemi, programların yaşam becerileri ve gelecek yaşantıya olumlu etkileri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.