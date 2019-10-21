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Düğünlerde ilk dansın yerini zeybek aldı

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Düğünlerde ilk dansın yerini zeybek aldı
DÜNYA evine girecek genç çiftler, düğün dansları için kursların yolunu tutuyor. Özel günlerini unutulmaz kılmak isteyen gençler, geleneklerini yaşatmak ve sıradanlığın dışına çıkmak için düğünlerinde Ege yöresine ait zeybek oyunu için eğitim alıyor. Dünya evine giren gençler, kendileri için unutulmaz olan ilk danslarının yerine artık halk danslarını tercih ediyor. Bunun için dans okullarının yolunu çiftlere, yakın arkadaşları da eşlik ediyor. Gençler, özel günlerini arkadaşlarıyla birlikte çalıştıkları koreografilerle taçlandırıyor. En çok ilgi Ege yöresine ait zeybek oyununa olurken zeybeği oyun havaları ve son dönemde popüler olan Mardin yöresine ait reyhani oyunu takip ediyor.
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Düğünlerde ilk dansın yerini zeybek aldı
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