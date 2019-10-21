EGO Spor geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

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KAZANDIĞI başarılarla adını dünyaya duyuran ve geleceğin şampiyonlarını yetiştiren EGO Spor Kulübü'nde miniklere Badminton, Judo, Karate, Jimnastik ve Çocuk Atletizm eğitimleri veriliyor. EGO Spor Kulübü antrenörleri eşliğinde altyapıları oluşturulan minikler, Avrupa ve dünyada düzenlenen şampiyonalara katılarak Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. 23 ayrı branşta bin 500 aktif üyesi bulunan EGO Spor Kulübü, çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyalleşmelerini de sağlıyor. Ankara'nın en büyük, Türkiye'nin 3. büyük spor kulübü alan EGO Spor'da, 4 yaşından 60 yaş gurubuna kadar sporcular bulunuyor. Kulüp Başkanı Akın Hondoroğlu, "Engelli branşlarının en çok olduğu kulüp olma özelliğine de sahibiz. Paralimpik Tekvando Olimpiyatları'na gidecek 8 sporcudan 5'i EGO Spor Kulübü sporcusu. Kendilerinden çok ciddi başarılar bekliyoruz. Bunların hepsi küçükken aldığımız ve yetiştirdiğimiz sporcularımız" ifadelerini kullandı.