En büyük asker bızım asker

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekatı'nın da başlamasıyla televizyonda askerleri gören Umutcan, ailesine askere gitmek istediğini söyledi. Umutcan'ın isteğinde ısrarcı olması üzerine ailesi, kent protokolünün de katkısıyla bu hayali gerçekleştirme imkanı buldu. Üniforma giyen ve konvoy eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Umutcan için Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu sitede de "asker kınası" yapıldı. "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla alana gelen ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından eline kına yakılan Umutcan gönlünce eğlenerek, davetlilerle fotoğraf çektirdi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı konuşmada, Umutcan'ın askere gitme hayalinin kendisini gururlandırdığını belirterek, "Umutcan bizlere bir kez daha askerliğin sadece bilek işi olmadığını, yürek işi de olduğunu gösterdi. Bu ülkenin bağrından çıkmış, sınır ötesinde operasyon yapan aslan parçaları, onlar bizi duyuyorlar. Allah onların tekerine taş değdirmesin. Cenab-ı Allah ordumuza havada, karada, denizde, her yerde muzafferiyetler nasip etsin" dedi. Baba Ramazan Uzunoğlu da düzenlenen etkinlik sayesinde oğlunun çok mutlu olduğunu anlatarak, "Oğlum askerleri çok seviyor. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Umutcan'ın coşkusu daha da arttı. Askerleri gördükçe sürekli asker selamıyla televizyonun karşısında onları selamlamaya başladı" diye konuştu.