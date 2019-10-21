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Kukla tiyatroları başkentlilerle buluştu

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Kukla tiyatroları başkentlilerle buluştu
"KUKLA sadece çocuklar için değildir" sloganıyla düzenlenen "5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali" kapsamında, "Ana Yüreği" adlı oyun başkentlilerle buluştu. Başkentte bu yıl beşincisi düzenlenen, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Türkiye, Bulgaristan, Almanya, İsrail, Moldova, Karadağ'dan kukla sanatçılarının katıldığı festival başladı. Festival kapsamında, Kazakistan Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu tarafından Tiyatro Tempo Sahnesi'nde, anne ile çocuk arasındaki ilişkinin anlatıldığı "Ana Yüreği" adlı oyun izleyicinin beğenisine sunuldu. "Kukla sadece çocuklar için değildir" sloganıyla düzenlenen, 19 farklı kukla tiyatrosunun sahneleneceği festivalde, yetişkinler için de 4 oyun sergilenecek.
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Kukla tiyatroları başkentlilerle buluştu
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