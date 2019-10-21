Muhtarlarla WhatsApp hattı

BUGÜN NELER OLDU

sorunlardan anında haberdar olabilmek için, muhtarlara özel WhatsApp hattı kurduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçenin her mahallesine eşit hizmet götürdüklerini dile getirdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu. Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ve Altındağ Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı program, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi. Altındağ'daki 26 mahalle muhtarıyla her ay düzenli olarak istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Balcı, muhtarların yerel yönetimlerin bel kemiği olduğunu ifade etti. Planlı şehirleşen bir Altındağ'ı muhtarlarla el ele kuracaklarını dile getiren Balcı, "Muhtarlarımız bizlerin mahallelerdeki gözümüz, kulağımız. Bu yüzden sık sık kendileriyle buluşarak görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.