Sedat’a var atiba’ya yok

Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, hakemlerden adil olmalarını istedi. Eryaman Stadı'nda golsüz sona eren Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Diyadin, "Hakemlerimize güveniyoruz ama onların da işlerini ciddiye alması gerekiyor. Sedat Ağçay oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını kaleci Korcan'a vermek istedi. Ne olduğunu anlamadan iki sarı kart görerek atıldı. Atiba ise sarı kart gördükten sonra topu sert şekilde yere vurdu. Orta hakem bu pozisyonla ilgili net sarı kart olmasına rağmen neden kartına başvurmadı? Yardımcı hakem niye orta hakemi uyarmadı?" diyerek tepki gösterdi.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ"

Beşiktaş karşısında iyi mücadele eden bir Ankaragücü olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ankaragücü ile anlaştığımız gün bu takımın kadro derinliğinin olmadığını bilerek imza attık. Kadromuz kısıtlı fakat Ankaragücü camiasında çoğu takımda olmayan inanılmaz bir ruh var. Özellikle taraftarlarımız Beşiktaş maçında da en büyük gücümüz oldu. Her an, her saniye maçın içinde olan çok özel bir taraftara sahibiz" diye konuştu.



BAŞKENTİN EN ÖNEMLİ MARKASI

Ankara'nın başkent olduğunu hatırlatan Diyadin, "Ankara büyük bir şehir. Ankaragücü bu şehrin en önemli markası. Herkesin taşın altına elini koyarak bu şanlı tarihe destek vermesi gerek. Biz teknik heyetin, başkanımız ve yönetimi kurulumuzun, futbolcularımızın ve taraftarımızın üzerine düşen görev bu takıma sonuna kadar inanmak ve desteklemek. Biz buraya başarılı olmaya Ankaragücü'ne katkı sağlamaya geldik. İnşallah bu büyük camiaya yakışacak işlere imza atarız."