Yemekhane artıkları ağaçlara can veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Atık Projesi kapsamında aldığı Kompost makinesi ile organik gübre üretimine başlayarak Ankara'da bir ilki gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, Batıkent'te bulunan Orhan Eren İlkokulu öğrencilerine kompost gübre ile ağaç diktirdi. Belediyenin Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler toplamda 50 sedir fidanını okul bahçesine dikerek, toprağa can verdi. Büyük bir heyecanla ellerindeki zararsız ve besin yönünden zengin olarak gösterilen kompost gübreleri toprakla buluşturan Yenimahalleli öğrenciler, yetkililerden kompost nelerden yapılır ve Komposta neler konulmaz konusunda da bilgi aldı. Yetkililer, "Yemekhaneden çıkan yemek atıkları ile makineye besleme yapılıyor. Yaklaşık 2 haftalık bekleme süresiyle çürüme gerçekleşerek kompost gübresi elde ediliyor. Daha sonra elde edilen bu kompost toprakta kullanılmak üzere gübreye dönüşüyor" dedi. Kompostun çevre dostu olması yönüyle de dikkat çektiğinin altını çizen yetkililer, "Kompost üretimi ile hem topraktan daha iyi verim sağlanıyor hem de katı atık sahasına taşınan organik atık miktarı minimize ediliyor" diye konuştu.