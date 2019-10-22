Down sendromlu Rabia telli duvaklı gelin oldu

BUGÜN NELER OLDU

Antika kırmızı beyaz bir otomobille gelin olarak evinden alınan Rabia Süer'in Keçiören Belediyesi Selçuklu Düğün Salonundaki sembolik düğün merasimine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammed Ekrem Kılıç, Çaldıran Mahallesi Muhtarı Sema Özdemir, muhtarlar, mahalleli ve aile yakınları katıldı. Gelin alma esnasında ailenin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, düğün konvoyu sonrası alkışlarla salona giren Rabia Süer, ilk dansını amcası İsmail Süer, ikinci dansını ise abisi Hüseyin Süer ile yaptı. Geçtiğimiz günlerde Çaldıran Mahallesi Muhtarlığı'na ailesiyle birlikte bir dilekçe ile "Hayalim, beyaz gelinlik giymek ve duvaklı çiçekli gelin olmak" şeklinde başvuruda bulundu. Mahalle Muhtarı Sema Özdemir'in de Keçiören Belediyesi'ne müracaatıyla Rabia'nın hayali kalabalık bir katılımla gerçek oldu.Küçük yaşta annesi Satı ve dört ay önce de babası Mehmet Süer'i kaybeden Rabia'nın hayallerinin gerçekleştiği davullu zurnalı düğünde en büyük desteği veren Başkan Altınok da halay başı oldu ve müzik eşliğindeki oyun havalarına coşkuyla eşlik etti. Rabia'nın hayali gerçek olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Birçok program yapıyoruz ama belediyeciliğin en güzel tarafı bu programlar. Çocuklar, yaşlılar, gençler ve engellilerin duası, onların rızası ve gönlü milyarlarca dua ve milyarlarca gönüldür. Bu gönlü hiçbir kalem yazamaz, hiçbir kelime ifade edemez, bugün meleğimizin düğününü yapıyoruz, kendisine mutlu bir yaşam diliyorum, bu güzel gönüle gönül veren, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da Rabia'nın mutluluğuna tanıklık etmekten memnun olduğunu ifade ederek, "Keçiören'den örnek bir adım, örnek bir davranış, bu da gösteriyor ki, hayatımızda engelleri birlikte kaldırabiliriz. Belediye Başkanımızı ve muhtarlarımızı alkışlıyorum, Rabia'ya da yaşam boyu mutluluklar diliyorum" dedi. Aileyi yalnız bırakmayan Çaldıran Mahalle Muhtarı Sema Özdemir ise, "Engeller aşıldıkça mutluluk paylaştıkça çoğalır. Meleğimizin yüzünü güldürmekti amacım. Sağolsun herkes de destek oldu" diye konuştu.