Her madalyaya talibiz

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Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Türk jimnastik tarihine geçen İbrahim Çolak,dedi. Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını Tokyo'ya taşımak istediğini dile getiren milli sporcu,ifadelerini kullandı.Dünya şampiyonu sporcu açıklamaları özetle şöyle: "5 yaşında jimnastik sporuna başladım ve amcam Erkan Çolak'ın sayesinde başladım. Kendisi eski bir jimnastikçi. Severek yaptığım bir spor oldu."İlk geçirdiğim sakatlığımda ayak bileğim kırılmıştı. 5 hafta ayağım alçıda kaldı. Sporcu için sakatlık normal bir şey ama ilk kez yaşadığım için biraz fazla üzülmüştüm. Ayağım alçılı halde günde 4-5 saat antrenman yaptım. Değneklerle gidip geldim. 5 hafta boyunca sıkı bir çalışma yaptım. Sadece belden yukarısını çalıştırabiliyordum.Bundan 2 ay sonra da Mersin'de Akdeniz Oyunları yapıldı ve ikinci olmuştum. Sakatlığımın büyük bir katkısı oldu.""Biz yarışmalara giderken bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için gidiyoruz. Hareketleri büyük hata yapmadan yaparsak her şampiyonada madalya almamız yüksek. Türk sporcular her madalyaya adaydır. Olimpiyatta madalya alabileceğimizi de burada gösterdiğimizi düşünüyorum."