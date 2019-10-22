Her madalyaya talibiz

Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Türk jimnastik tarihine geçen İbrahim Çolak, "Benim hedefim, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almaktır. İki hedefimi gerçekleştirdim. Şimdi sırada olimpiyatlar var"
dedi. Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki başarısını Tokyo'ya taşımak istediğini dile getiren milli sporcu, "Her sporcunun hedefleri vardır. Olimpiyatlarda da şu an yaptığım performansın üzerine biraz daha koyup kendimi biraz daha geliştirebilirsem, orada da madalya alacağıma gönülden inanıyorum. Takım arkadaşlarımızla beraber çok başarılı olacağız"
ifadelerini kullandı.
SPOR SAYESİNDE DÜNYAYI GEZDİM
Dünya şampiyonu sporcu açıklamaları özetle şöyle: "5 yaşında jimnastik sporuna başladım ve amcam Erkan Çolak'ın sayesinde başladım. Kendisi eski bir jimnastikçi. Severek yaptığım bir spor oldu. Spor bana öncelikle öz güven kattı. Cesaret kattı. Spor sayesinde şu ana kadar 40- 45 farklı ülkeye gitmişim. Bu, kişinin kendini geliştirmesi ve bakış açısını değiştirmesi için çok güzel bir avantaj aslında. Her ülkeden arkadaşlarımız var."
"İlk geçirdiğim sakatlığımda ayak bileğim kırılmıştı. 5 hafta ayağım alçıda kaldı. Sporcu için sakatlık normal bir şey ama ilk kez yaşadığım için biraz fazla üzülmüştüm. Ayağım alçılı halde günde 4-5 saat antrenman yaptım. Değneklerle gidip geldim. 5 hafta boyunca sıkı bir çalışma yaptım. Sadece belden yukarısını çalıştırabiliyordum. 5 hafta sonra alçı çıktıktan sonra vücudumu çok rahat kontrol edebiliyordum. Bu halka aleti için büyük bir avantaj.
Bundan 2 ay sonra da Mersin'de Akdeniz Oyunları yapıldı ve ikinci olmuştum. Sakatlığımın büyük bir katkısı oldu."
BÜYÜK HATA YAPMAZSAK...
"Biz yarışmalara giderken bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için gidiyoruz. Hareketleri büyük hata yapmadan yaparsak her şampiyonada madalya almamız yüksek. Türk sporcular her madalyaya adaydır. Olimpiyatta madalya alabileceğimizi de burada gösterdiğimizi düşünüyorum."