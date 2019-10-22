Kanser hastalarına probiyotik uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Coşkun, probiyotiklerin sindirim sisteminde yer alan, vücuda faydalı bakterileri temsil ettiğini belirtti. Gereksiz antibiyotik kullanımı ve beslenme alışkanlıklarının bozulması gibi durumların insan vücudunda faydalı bakterilerin azalmasına sebep olduğunu dile getiren Coşkun, "Bu bakterilerin azalması birçok sağlık problemiyle ilişkili. Bu azalan faydalı bakterilerin ticari ürünler kullanılarak artırılması konusu günümüzün popüler alanı" dedi.Kanserle ilgili üç alanda probiyotiklerin etkisinin araştırıldığını anlatan Coşkun, şöyle devam etti: "Kanser hastalarında yan etkilerinin azaltmasıyla ilgili uygulama var. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda radyoterapi ve kemoterapiye bağlı ishal oluşumunda veya ağızda yaralar oluştuğunda faydalı etkiler göstermiş. Bunu tedaviyle aldıklarında yan etkilerin az olduğunu gösteren çalışmalar var. Yine probiyotiklerin kanserde, özellikle de bağırsak kanserindeki önleyici etkileri araştırılmış ancak net veriler yok. Ama bunların vücuttaki DNA hasarını önlemesi, birtakım kanserojen maddeleri bloke etmesi, azaltması gibi mekanizmalarla önleyici etkisi araştırılıyor. Bunlarla ilgili çok çalışma yok ama özellikle mesane kanseriyle ilgili iyi netice alındığına dair bazı çalışmalar var."Coşkun, probiyotiklerin canlı bakteriler içerdiği için vücut sistemi baskılanmış hastalarda zararının olabileceğine dikkati çekti. Coşkun, piyasada satılan preparatların doktora danışılmadan kullanılmaması, özellikle içeriğiyle ilgili doktor kontrolü olması gerektiğini vurguladı.