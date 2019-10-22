Mamak’ın yol haritasına meclisten onay

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MAMAK Belediyesi'nin 2020 yılı mali bütçesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Oy birliği ile meclisten geçen Mamak Belediyesi'nin 2020 Yılı bütçesi 457 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin başkanlığında toplanan belediye meclisinde mali bütçe inceleme raporları, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından bütçe oy birliği ile belediye meclisinden geçti. Başkan Köse, "Mamak'ımıza ve Ankara'mıza değer katacak bir bütçe olduğunu düşünüyoruz" dedi.