Yenimahalle’nin melekleri yine kazandı

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE, ligin 3. maçında evinde Mardin Büyükşehir Başak SK ile karşılaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, iki takımın da kıran kırana mücadelesi ile başladı. Zorlu karşılaşmadan 27-26 galip ayrılan altın kanatlı melekler sahaya; Fatma, Edanur, Esra, Bilgenur, Nurceren, Ceylan, Gülsüm yedisi ile çıktı.Seyirci avantajını da elinde bulunduran Yenimahalle'de galibiyeti getiren goller; Ceylan (9), Gülsüm (5), Fatma ve Bilgenur (4), Gülcan (3), Edanur ve Nurceren (1) ile geldi. Seyircisinin tezahüratlarıyla rakibine üstünlük sağlayan Melekler, 2 puanı hanesine yazdırarak, 27 Ekim'deki Üsküdar Belediyesi SK maçı öncesi moral depoladı.