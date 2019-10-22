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Yenimahalle’nin melekleri yine kazandı

SK, fırtına gibi esmeye devam ediyor

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Yenimahalle’nin melekleri yine kazandı
YENIMAHALLE, ligin 3. maçında evinde Mardin Büyükşehir Başak SK ile karşılaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, iki takımın da kıran kırana mücadelesi ile başladı. Zorlu karşılaşmadan 27-26 galip ayrılan altın kanatlı melekler sahaya; Fatma, Edanur, Esra, Bilgenur, Nurceren, Ceylan, Gülsüm yedisi ile çıktı.

ETKİLİ OYUN ALKIŞ TOPLADI
Seyirci avantajını da elinde bulunduran Yenimahalle'de galibiyeti getiren goller; Ceylan (9), Gülsüm (5), Fatma ve Bilgenur (4), Gülcan (3), Edanur ve Nurceren (1) ile geldi. Seyircisinin tezahüratlarıyla rakibine üstünlük sağlayan Melekler, 2 puanı hanesine yazdırarak, 27 Ekim'deki Üsküdar Belediyesi SK maçı öncesi moral depoladı.
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Yenimahalle’nin melekleri yine kazandı
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