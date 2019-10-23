Askerden geldi iki gümüşü kaptı

BUGÜN NELER OLDU

NORVEÇ'IN Oslo şehrinde düzenlenen Uluslararası İskandinav Kick-Boks Şampiyonası'nda, Light ve Kick Light branşlarında iki gümüş madalya kazanan milli boksör Eray Satıoğlu,dedi. Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Light ve Kick Light branşlarında ikincilik elde eden Eray Satıoğlu,açıklamasında bulundu.Hedeflerinden de bahseden Satıoğlu, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreçte önümdeki maçlara daha iyi hazırlanıp ülkemizi daha iyi şekilde temsil edeceğiz. Milli takıma girdim. Bayrağımızı dalgalandırmak adına orada mücadele verdim. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak. Türk bayrağını daha iyi yerlere taşımak istiyorum."