Askerden geldi iki gümüşü kaptı

NORVEÇ'IN Oslo şehrinde düzenlenen Uluslararası İskandinav Kick-Boks Şampiyonası'nda, Light ve Kick Light branşlarında iki gümüş madalya kazanan milli boksör Eray Satıoğlu, "Askerden geldikten sonra sadece iki haftalık idmanla Norveç'e gittim. Kısıtlı süreçte günde 2 ya da 3 antrenman yaptım"
dedi. Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Light ve Kick Light branşlarında ikincilik elde eden Eray Satıoğlu, "Milli takım adına dövüştük ve güzel dereceler aldık. Askerden geldiğim için çalışmam kısıtlıydı. Biraz daha çalışma imkanım olsaydı şampiyonluk elde edebilirdim"
açıklamasında bulundu.
"3 SENEDİR KEÇİÖRENGÜCÜ ADINA DÖVÜŞÜYORUM"
Hedeflerinden de bahseden Satıoğlu, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreçte önümdeki maçlara daha iyi hazırlanıp ülkemizi daha iyi şekilde temsil edeceğiz. Milli takıma girdim. Bayrağımızı dalgalandırmak adına orada mücadele verdim. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak. Türk bayrağını daha iyi yerlere taşımak istiyorum."