Badminton sporcularının ailelerine ilginç tecrübe

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ANKARA'DA bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 'Aileler Yarışıyor' turnuvası düzenlendi. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Aileler Yarışıyor Turnuvası'nda eşi Şule Özmekik ile birlikte yarıştı ve şampiyonluğa ulaştı. Özmekik, "Bu yıl ilkini yaptığımız turnuvaya 6 kategoriden 60 katılım vardı. Hafta içi olması, katılım sayısını etkiledi. 6 kategoride müsabakalarımızı yaptık. Biz eşim Şule Özmekik'le birlikte karı koca şampiyonasında şampiyon olduk. Bunun dışında dede-torun, baba-oğul, anne-kız, anne-oğul, baba-kız şeklinde turnuvalarımız vardı. İlk defa yaptık. Turnuvaya 6 kategoride 60 katılım oldu. Çocukların badmintonda yaşadıkları zorlukları yakından görmüş oldular" diye konuştu.