Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Badminton sporcularının ailelerine ilginç tecrübe

Badminton sporcularının ailelerine ilginç tecrübe

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Badminton sporcularının ailelerine ilginç tecrübe
ANKARA'DA bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 'Aileler Yarışıyor' turnuvası düzenlendi. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Aileler Yarışıyor Turnuvası'nda eşi Şule Özmekik ile birlikte yarıştı ve şampiyonluğa ulaştı. Özmekik, "Bu yıl ilkini yaptığımız turnuvaya 6 kategoriden 60 katılım vardı. Hafta içi olması, katılım sayısını etkiledi. 6 kategoride müsabakalarımızı yaptık. Biz eşim Şule Özmekik'le birlikte karı koca şampiyonasında şampiyon olduk. Bunun dışında dede-torun, baba-oğul, anne-kız, anne-oğul, baba-kız şeklinde turnuvalarımız vardı. İlk defa yaptık. Turnuvaya 6 kategoride 60 katılım oldu. Çocukların badmintonda yaşadıkları zorlukları yakından görmüş oldular" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Badminton sporcularının ailelerine ilginç tecrübe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN