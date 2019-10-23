Baskıya son verdik

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Taraftarlarımızı bundan sonra daha çok mutlu etmek istiyoruz"
dedi. Tecrübeli teknik adam Kaplan, "Biz bir yerde dönüş yapacaktık, bu da Antalyaspor maçında oldu. Galatasaray maçında da çok iyi oynamıştık ama top bizi sevmemişti. Antalya'da top bizi sevdi, şansımız da yaver gitti. Taraftarlarımızı, camiamızı, başkanımızı mutlu ettik"
diye konuştu.
RAKİBİN MAÇINI YERİNDE İZLEDİK
Kaplan, milli ara öncesi biri kupada olmak üzere 4 maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Bizim için önce lig önemli. Sezona iyi başlayan takımlar var ama onlar şimdi düşüşe geçti. Biz de Gençlerbirliği olarak çıkışa geçtik. Denizlispor'un, Fenerbahçe ile oynadığı maçı yerinde izledik. Bazı oyuncularımızı farklı yerlerde kullanmak istiyoruz. Her rakibe göre farklı bir oyun anlayışımız var"
dedi.
ARTIK DAHA ÖZ GÜVENLİ OLACAĞIZ
Antalyaspor galibiyetinin ardından takımın üzerindeki baskının da kalktığına işaret eden Kaplan, "Oyuncularımız kaybettiğimiz, berabere kaldığımız karşılamalarda da öz güvenli oynuyorlardı. Çünkü oyuncularımızın geldiği yerler, oynadığı takımlar belli, profesyonellikleri ortada. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını da kazanabilirdik. Bu maçı kazanmamızla üzerimizdeki baskı da kalktı. Şimdi daha öz güvenli oynayacaklar"
diyerek sözlerini tamamladı.
'HİÇ 10 NUMARA OYNAMAMIŞTI'
KAPLAN, Antalyaspor maçında hat-trick yapan Portekizli futbolcu Daniel Candeis için, "Hafta içerisinde 'Seni farklı bir bölgede oynatmayı düşünüyoruz, daha önce bu mevkide oynadın mı?' dedim. O da 'Yok' dedi. Candeias'ı 10 numara gibi oynattık. Antalyaspor oyunu geriden kurarken Charles ile topları buluşturuyordu. Biz de Candeias'ı baskı yapması için ona yakın oynattık. O da iyi oynadı. 3 gol attı, 2 asist yaptı" dedi.
EFE ARSLAN