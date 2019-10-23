Baskıya son verdik

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan,dedi. Tecrübeli teknik adam Kaplan,diye konuştu.Kaplan, milli ara öncesi biri kupada olmak üzere 4 maç oynayacaklarını hatırlatarak, "Bizim için önce lig önemli. Sezona iyi başlayan takımlar var ama onlar şimdi düşüşe geçti.dedi.Antalyaspor galibiyetinin ardından takımın üzerindeki baskının da kalktığına işaret eden Kaplan,diyerek sözlerini tamamladı.KAPLAN, Antalyaspor maçında hat-trick yapan Portekizli futbolcu Daniel Candeis için, "Hafta içerisinde 'Seni farklı bir bölgede oynatmayı düşünüyoruz, daha önce bu mevkide oynadın mı?' dedim. O da 'Yok' dedi. Candeias'ı 10 numara gibi oynattık. Antalyaspor oyunu geriden kurarken Charles ile topları buluşturuyordu. Biz de Candeias'ı baskı yapması için ona yakın oynattık. O da iyi oynadı. 3 gol attı, 2 asist yaptı" dedi.EFE ARSLAN