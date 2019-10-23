Mamak’ta kahramanlara saygı duruşu

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MAMAK Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa 29 Ekim Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde Devlet Halk Dansları Topluluğu'nu Mamaklılarla buluşturuyor. Topluluk, Yönetmenliğini Yıldız Çankaya Sargın'ın üstlendiği "Zafere Doğru" adlı destansı bir anlatı ile Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden şehitler için bir övgü niteliğinde temsil sahneye koyacak.25 Ekim Cuma Günü Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde saat 20.00'da gerçekleştirilecek etkinliğe yalnızca Mamaklıları değil tüm Başkentlileri davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Biz mazimizle varız. Kahramanlarımızla varız. Tarihimizi, tarih kılanlar sayesinde varız. Kahramanlarımıza, tarihimizi yazanlara hiç muamelesi yapamayız. Unutmamamız gereken bir başarının, unutulmaması gereken kahramanların hiç anılmamaları. Milli birlik ve beraberliğe en çok da ihtiyacımız olan bu günlerde bu vatan için canını feda eden kahramanlarımızı saygıyla anacağımız programa tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diye konuştu. 1915'ten başlayan Kurtuluş Mücadelesi'nin sonuna kadar ulaşan öyküler bütünü olarak sergilenecek eser, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden Şehitlerimize övgü niteliğinde bir saygı duruşu olarak sahnelenecek. Topluluk 120 kişilik bir ekiple performans sergileyecek.