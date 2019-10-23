Osmanlı, Zengin’e takıldı

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TFF 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, evinde ağırladığı Ankara ekibi Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri takımın hem teknik direktörlüğünü hem de kaptanlığını üstlenen Erkan Zengin kaydetti. Erkan Zengin, maçın 43'üncü dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 77'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Zengin, müsabakanın 81'inci dakikasında kendisini oyundan aldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltirken, Osmanlıspor 7 puanda kaldı.