Altınok makam aracını tahsis etti

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Göreve geldiğinden bu yana pazaryerleri, park ve sokakları gezerek halkın içinde olmaya özel önem veren Başkan Altınok Öney Sokak'ta pazar alışverişinden dönen bir aileye karşılaştı. Aldığı malzemeleri taşımakta zorlanan anne ve iki kızının yanına giden Altınok, "Yardımcı olalım, sizi evinize bıraksın arkadaşlarımız. Bu araçlar sizlerin aracı benim değil" dedi. Bu durum karşısında çok mutlu olan vatandaş, makam aracına binerken, "Çok teşekkür ederim, duyarlılığınız için, halkın adamı olmak ve gönüllere girmek böyle bir şey" ifadesini kullandı. "Bu makamlar emanettir, beytülmaldir" vurgusu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Makamlar saltanat yeme-içme makamı değildir, yurt dışında gezme makamı değildir, beytülmaldir, vebali büyüktür. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.), 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diye buyuruyor. Bizler de bu görevleri, bu emaneti layıkıyla yerine getirme derdindeyiz. Verdiğiniz beş yıllık emanete halel getirmeyeceğiz. Merak etmeyin Altınok hakkınızı, hukukunuzu kuruşuna kadar koruyor" diye konuştu.