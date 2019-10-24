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Avrupa’da iki oyun bozan! Finlandiya&Avusturya

’da 3. kez düzenlenen ’na katılacak 40 ülkeden sadece ikisi (Finlandiya ve Avusturya) ‘Barış Pınarı Harekatı’nı bahane edip katılmadı

Giriş Tarihi: 24.10.2019
Avrupa’da iki oyun bozan! Finlandiya&Avusturya
TÜRKIYE Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, "Gelenler Türkiye'de güvenlik sorununun olmadığını görmüş oluyorlar" dedi. Avrupa Bowling Şampiyonası 3. kez Ankara'da düzenleniyor. Avrupa Şampiyonlar Bowling Turnuvası Ankara Bilkent-Rollhouse Bowling Salonu'nda başladı. Şampiyonada Almanya, İtalya, Belçika, İspanya, Danimarka başta olmak üzere yaklaşık 38 ülkenin şampiyonları yarışacak. HIÇBIR

GÜVENLİK SORUNU OLMADIĞINI HERKES GÖRDÜ
GÜZEL bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, "Avrupa Şampiyonlar Şampiyonası, Avrupa'nın hemen hemen her tarafından gelen 38 ülkeler kadın ve erkek sporcularla oynanacak. 40 ülkenin katılmasını bekliyorduk ama iki ülke güvenlik kaygıları nedeniyle gelmemeyi tercih etti. Ama gelen arkadaşlar da Türkiye'de hiçbir güvenlik sorununun olmadığını yerinde görmüş oluyorlar" dedi. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunun resmini vermeye gösterdiklerini söyleyen Türkmen, "Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu, sportif faaliyetlerde endişeye kapılmadan bulunabileceklerini gösteriyoruz" dedi.
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Avrupa’da iki oyun bozan! Finlandiya&Avusturya
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