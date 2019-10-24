Avrupa’da iki oyun bozan! Finlandiya&Avusturya

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen,dedi. Avrupa Bowling Şampiyonası 3. kez Ankara'da düzenleniyor. Avrupa Şampiyonlar Bowling Turnuvası Ankara Bilkent-Rollhouse Bowling Salonu'nda başladı. Şampiyonada Almanya, İtalya, Belçika, İspanya, Danimarka başta olmak üzere yaklaşık 38 ülkenin şampiyonları yarışacak. HIÇBIRGÜZEL bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, "Avrupa Şampiyonlar Şampiyonası, Avrupa'nın hemen hemen her tarafından gelen 38 ülkeler kadın ve erkek sporcularla oynanacak.dedi. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunun resmini vermeye gösterdiklerini söyleyen Türkmen,dedi.