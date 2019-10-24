Eşini hastaneye sırtında götürüyor

BUGÜN NELER OLDU

KARAPÜRÇEK'TE yaşayan 64 yaşındaki Mürşide Erdoğan, bir yıl önce evlerinin mutfağında yığıldı kaldı. Mutfağa giren 69 yaşındaki Hulusi Erdoğan, 45 yıllık eşi Mürşide Erdoğan'ı yerde buldu. Su ile kendine getirmeye çalıştı. Ancak başaramadı. Komşularından yardım istedi. Mürşide Erdoğan hastaneye yetiştirildi. Mürşide Erdoğan beyin kanaması geçirmişti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. O günden sonra Hulusi Erdoğan, 5 çocuğunun annesi Mürşide Erdoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Eşinin bütün ihtiyaçlarını karşılıyorFelç yüzünden yürüyemeyen Mürşide Erdoğan haftanın 4 günü fizik tedaviye gitmek zorundu. Astım hastası Hulusi Erdoğan eşini sırtında taşıyarak tedaviye götürüyor. Mürşide Erdoğan'ın tek isteği, eşine yük olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir akülü araca sahip olmak. Mürşide Erdoğan, "Eşim hep yanımda. Elbisemi giydiriyor, saçımı tarıyor. Eşim beni fizik tedaviye kucağında götürüyor, sırtında taşıyor. Kişisel ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ama o da hasta. Çok zorlanıyor. Çok yoruluyor. Akülü tekerlekli sandalye istiyorum. Böylece eşimin yükü bir nebze azalır" diye konuştu.başına yaşayan çift Hulusi Erdoğan'ın emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyor. Kirada oturuyorlar. Eskiden Büyükşehir Belediyesi'nde aldıkları gıda yardımı Mansur Yavaş başkan seçildikten sonra kesildi.