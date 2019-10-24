Orgill’le 11 soru 11 cevap

Geçtığımız sezon devre arası transfer edilen Dever Orgill attığı şık gollerle taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Geçen sezon 14 maçta 6 gol atıp 2 asist yapan Orgill sadece 4 sarı kart gördü. Bu sezon ise 8 maçta rakip filelere 3 gol gönderdi. Orgill'le SABAH ANKARA
okuyucuları için soru-cevap yaptık:
Türkiye'de yemekleri nasıl buldun?
Türk yemeklerini çok seviyorum. Hepsi çok iyi.
Ankara için neler söylersin?
Ankara gerçekten benim ve ailem için çok iyi ve çok güzel bir şehir
Ankara'nın en çok neyini sevdin?
En çok yapmayı sevdiğim şeyleri sayayım: Ailemle parklı yerleri gezip, farklı restaurantlarda yeni yemekler denemek.
Futbola nasıl başladın?
6 yaşında iken babam bana bir futbol ayakkabısı almıştı ve ondan sonra arkadaşlarımla futbol oynamaya başladım. 12 yaşında ilk defa bir futbol takımına katılarak futbol serüvenim başladı.
Jamaika'yı kısa mesafe koşucuları ile tanırız. Bolt gibi atlet olmayı düşündün mü?
Hiç bir zaman bir maraton koşucusu olmayı düşünmedim hem aklımda futbolcu olmak vardı.
Kısa mesafede hızlı mısın?
Evet, hızlı olduğumu düşünüyorum
Gelmeden önce Türkiye'yi Türk futbolunu tanır mıydın ? Neden Ankaragücü?
Buraya gelmeden önce Türkiye ligi hakkında az bir bilgiye sahiptim. Ankaragücü çünkü Ankaragücü beni istedi ve eski Avusturya takımıma güzel bir teklif yaptı.
Ben de bunun Türkiye liginde oynamak için güzel bir fırsat olduğu için kabul ettim
Yazın birçok kulüple anıldın, neden gitmedin?
Kalmayı tercih ettim. Ankaragücü camiasını, taraftarlarını sevdim. Ailem gibi.
Dar bir kadronuz var Boyd ve Sacko'yu arıyor musun?
Takımda ikisini de çok arıyoruz.
Bu sezon hedefin nedir?
Ligde en çok gol atan forvet..
Yarım sezonda 3. antrenörle çalışıyorsun. Bu takımı olumsuz etkiliyor mu?
Tabii ki.. Bunun bazen pozitif ve negatif tarafları olabilir takım üzerinde. Ama önemli olan takımın bu tür değişikliklere iyi reaksiyon göstermesidir. Önemli olan birlikte olmak, beraber olmak ve yarıştan kopmamaktır. Bence iyi bir takımız ve daha iyi yerlere geleceğiz.