Orgill’le 11 soru 11 cevap

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımız sezon devre arası transfer edilen Dever Orgill attığı şık gollerle taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Geçen sezon 14 maçta 6 gol atıp 2 asist yapan Orgill sadece 4 sarı kart gördü. Bu sezon ise 8 maçta rakip filelere 3 gol gönderdi. Orgill'leokuyucuları için soru-cevap yaptık:Türk yemeklerini çok seviyorum. Hepsi çok iyi.Ankara gerçekten benim ve ailem için çok iyi ve çok güzel bir şehirEn çok yapmayı sevdiğim şeyleri sayayım: Ailemle parklı yerleri gezip, farklı restaurantlarda yeni yemekler denemek.6 yaşında iken babam bana bir futbol ayakkabısı almıştı ve ondan sonra arkadaşlarımla futbol oynamaya başladım. 12 yaşında ilk defa bir futbol takımına katılarak futbol serüvenim başladı.Hiç bir zaman bir maraton koşucusu olmayı düşünmedim hem aklımda futbolcu olmak vardı.Evet, hızlı olduğumu düşünüyorumBuraya gelmeden önce Türkiye ligi hakkında az bir bilgiye sahiptim.Ben de bunun Türkiye liginde oynamak için güzel bir fırsat olduğu için kabul ettimKalmayı tercih ettim. Ankaragücü camiasını, taraftarlarını sevdim. Ailem gibi.Takımda ikisini de çok arıyoruz.Ligde en çok gol atan forvet..Tabii ki.. Bunun bazen pozitif ve negatif tarafları olabilir takım üzerinde. Ama önemli olan takımın bu tür değişikliklere iyi reaksiyon göstermesidir. Önemli olan birlikte olmak, beraber olmak ve yarıştan kopmamaktır. Bence iyi bir takımız ve daha iyi yerlere geleceğiz.