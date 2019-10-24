Simit Oxford İngilizce Sözlüğü’ne girdi

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ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun coğrafi işaret tescili aldığı simidin Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girmesine ilişkin, "Coğrafi işaret tescili aldığımız Ankara simidinin Oxford İngilizce Sözlüğü'nde yer alması uluslararası tanıtımı açısından önemli bir adım" dedi. Baran, dünyanın en tanınmış dil bilgisi kitaplarının başında yer alan Oxford İngilizce Sözlüğü'nün veri tabanında bulunan ve İngilizce diline giren yabancı kelimeleri güncelleyerek Türk kültürünün vazgeçilmez yiyeceği simiti sözlüğe almasını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. "Türkiye menşeli, pişirmeden önce pekmez ve susamla kaplanmış halka şeklinde ekmek türü" olarak sözlüğe giren simidin Türkiye'nin pek çok ilinde üretildiğini ancak sözlükte tarif edilen simidin Ankara simidi olduğunu ifade eden Baran, "Sözlükte tarif edilen psimit Ankara simididir. Simidin uluslararası tanıtımını Oxford yapmış oldu" dedi.