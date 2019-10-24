Yeme bağımlılığının belirtileri

BUGÜN NELER OLDU

CIPS, makarna, pilav, tatlı, et ve daha niceleri. Çoğumuz için her gün tüketmekten kendimizi alıkoyamadığımız bu ve benzeri yiyecekler, aslında yeme bağımlısı olduğumuzun bir işareti olabilir. Fitoterapi Uzmanı ve Akupunkturist Dr. Buğra Buyrukçu yeme bağımlılığının tıpkı kumar, alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı gibi olduğunu, mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Yeme bağımlılığının en dikkat çekici belirtisinin, aşırı yemek yeme isteği ve doymama olduğuna dikkat çeken Dr. Buyrukçu, "Yedikçe mutlu oluyor, kilo almanıza rağmen bunu umursamıyorsanız dikkat! Siz de yeme bağımlısı olabilirsiniz. Temelinde olumsuz duygular var. Bağımlı olunan yiyecek ve kişinin ne zaman bu bağımlılığa tutulduğu tespit edilince tedaviye başlanıyor" dedi.