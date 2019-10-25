Annelere özel üniversite

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Anne Üniversitesi"nde eğitimler başladı. Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) bünyesinde düzenlenen ücretsiz eğitim programı sadece annelere değil tüm kadınlara açık eğitim veriyor. Türkiye'de ilk kez Gazi Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortak projesi olan "Anne Üniversitesi", örnek projeler arasında gösteriliyor. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bulunan Anne Üniversitesi'nde verilen eğitim sayesinde kadınlar; sahip oldukları bilgileri güncelleyerek, kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Kadınların fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan daha etkin bireyler olmalarının önünü açan eğitim sonunda katılım sertifikası da veriliyor.