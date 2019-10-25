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Bağlıca’ya emekli konağı açıldı

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Bağlıca’ya emekli konağı açıldı
ETIMESGUT Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet vermeye başlayan emekliler konağı, emeklilerden tam not aldı. Tarihi Ankara Evi şeklindeki emekliler konağında emeklilerin verimli ve keyifli vakit geçirmesi için her türlü donatı yer alıyor. Emekliler, okuma, sohbet, oyun, etkinlik alanlarının yer aldığı konakta emekliliğin tadını çıkarıyorlar. Emekliler Konağının açılmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden emekliler, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür etti. Başkan Demirel de 5. emekli konağını Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde hizmete açtıklarını belirterek, "Tüm emeklilerimizi konağımıza, sohbet etmeye, çay içmeye, keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum. Konağımız hayırlı olsun" dedi.
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Bağlıca’ya emekli konağı açıldı
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