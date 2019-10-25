Başkentin ‘emzirme timine’ yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

Emzirmeyle ilgili sorun yaşayan veya çeşitli sebeplerle bebeklerini emziremeyen annelere destek olmak için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce kurulan, "Emzirme Danışmanlık Timi" yoğun ilgi görüyor. Bebeklerin tamamının anne sütüyle beslenmelerini sağlamak amacıyla başkentte ikamet eden, emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelere sağlık çalışanları tarafından ücretsiz emzirme danışmanlığı hizmeti vermek için 17 kişilik bir Emzirme Danışmanlık Timi kurulduğunu hatırlatan Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm şunları söyledi: "Emzirme timinde ebe, hemşire, doktor ve diyetisyenler yer alıyor. Bir sabit telefon üzerinden emzirme sorunları yaşayan anneler, çok rahat bir şekilde 7 gün 24 saat bu hattı arayabiliyorlar. Bizi bu fikre sevk eden, çok basit bir gribal enfeksiyon nedeniyle ilaç kullanma endişesiyle emzirmeye ara veren anneler olduğunu fark ettik. Emzirmeye ara vermek, çocuğun beslenmesinin ve süt kalitesinin bozulması, düşmesi demektir. Sorunları olduğu zaman annelerin bize başvurmasını istedik"ifadelerini kullandı.Emzirme Danışmanlık Timi'ne "0552 959 76 96" numaralı hattan 24 saat ulaşılabileceğini ifade eden Mehmet Gülüm, her geçen gün artış olduğunu, günlük 30 ile 50 arasında çağrıya yanıt verdiklerini bildirdi.