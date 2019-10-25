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Beyaz bayrak ve beslenme dostu okullara sertifika verildi

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Beyaz bayrak ve beslenme dostu okullara sertifika verildi
KIZILCAHAMAM Belediyesi Nino Anaokulu Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi kapsamında Beyaz Bayrak sertifikası aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar" Projesi kapsamında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yapılan denetimler sonucunda Kızılcahamam'da sertifika almaya hak kazanan okullar ödüllendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından " Temiz Okul, Sağlıklı Okul Projesi" kapsamında, 2018-2019 Beslenme Dostu Okul Sertifikası Alan Okullarımız, Kızılcahamam Belediyesi Nino Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kazım Karabekir İlkokulu, Perihan Erdoğan İlkokulu, Çağatay İlkokulu ve Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğrencileri Beyaz Bayrak Sertifikası aldılar.
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Beyaz bayrak ve beslenme dostu okullara sertifika verildi
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