Büyük lokma ye konuşma hocam!

BUGÜN NELER OLDU

Denızlıspor'un hocası Mehmet Özdilek, Antalyaspor'u 6-0 yenen Gençlerbirliği ile oynayacakları maçı öncesi,dedi. Özdilek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmak istediklerini kaydederek, "Bakıldığı zaman denk takımların mücadelesi gibi görünüyor" dedi. Bir dönem çalıştırdığı takıma karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine ise Özdilek, "Gençlerbirliği'nde iki dönem çalıştım ama o dönemki oyuncu grubu ile bu dönemki oyuncu grubu arasında ciddi farklılıklar var. İyi oyunculara sahip tabii ki ama son maçı baz alarak Gençlerbirliği'ni gözde büyütmek çok doğru değil. Oynadığı diğer maçları çok yoğun bir analiz sürecinden geçirdim. Evet ön tarafta çabuk, etkili oyuncuları var ama zafiyetleri de olan bir takım" açıklamasını yaptı.