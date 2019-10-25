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Büyük lokma ye konuşma hocam!

’in “Gözünüzde büyütmeyin” dediği G.Birliği yanıtı sahada verecek

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Büyük lokma ye konuşma hocam!
Denızlıspor'un hocası Mehmet Özdilek, Antalyaspor'u 6-0 yenen Gençlerbirliği ile oynayacakları maçı öncesi, "İyi oyunculara sahip tabii ki ama son maçı baz alarak Gençlerbirliği'ni gözde büyütmek çok doğru değil" dedi. Özdilek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmak istediklerini kaydederek, "Bakıldığı zaman denk takımların mücadelesi gibi görünüyor" dedi. Bir dönem çalıştırdığı takıma karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine ise Özdilek, "Gençlerbirliği'nde iki dönem çalıştım ama o dönemki oyuncu grubu ile bu dönemki oyuncu grubu arasında ciddi farklılıklar var. İyi oyunculara sahip tabii ki ama son maçı baz alarak Gençlerbirliği'ni gözde büyütmek çok doğru değil. Oynadığı diğer maçları çok yoğun bir analiz sürecinden geçirdim. Evet ön tarafta çabuk, etkili oyuncuları var ama zafiyetleri de olan bir takım" açıklamasını yaptı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın bu sözleri oyuncularına tekrar tekrar okuttuğu iddia edildi.
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Büyük lokma ye konuşma hocam!
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