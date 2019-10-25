‘Gecikme zammı cezaya dönüştü’

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi ve SGK primlerine uygulanan gecikme zammı oranı enflasyonun yüzde 250 fazlası. Bu kadar yüksek faize rağmen vergi ve prim borcunu ödeyemeyenler için bu oran tam bir cezaya dönüşmüş durumda. Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammının makul seviyelere çekilmesi gerekiyor" dedi. Palandöken, "Bu uygulama faiz oranları yüksek tutularak bir cezaya dönüştürülmemeli. Böyle olursa devlet bırakın alacağın fer'isini, anaparayı bile almakta zorlanır" diye konuştu. Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranının 2 Ekim'de aylık yüzde 2.5'tan yüzde 2'ye düştüğünü hatırlatan Palandöken şunları söyledi: "Yıllık bazda yüzde 24 oranındaki gecikme zammı, bugünkü enflasyonun yüzde 250 fazlası. Enflasyon ile gecikme zammı oranı arasındaki makas bu kadar yüksek olursa borcunu zamanında ödeyemeyen esnafın bu borcunu bir daha ödemesi neredeyse imkansız hale gelir"