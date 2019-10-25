Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mamak’da hedef şampiyonluk

Mamak’da hedef şampiyonluk

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Mamak’da hedef şampiyonluk
GEÇTIĞIMIZ yıllarda Ankara Şampiyonluğu ve 3.'lüğü elde eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, 2019- 2020 sezonuna şampiyonluk parolası ile başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu U-18 1. Küme'de mücadele eden Yeşil- Beyazlılar, parkeye çıktığı üç maçta aldığı sonuçla bu yıl da kupaya uzanan takım olmak istiyor. Sezona iyi başlangıç yapan genç takımı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hedefimiz hem ilçemizi hem de ülkemizi gururlandıracak başarılı sporcular yetiştirmek. Gençlerimiz de onlara sağlanan bu olanakları en iyi şekilde değerlendirerek üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyorlar" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mamak’da hedef şampiyonluk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN