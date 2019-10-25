Mamak’da hedef şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ yıllarda Ankara Şampiyonluğu ve 3.'lüğü elde eden Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı, 2019- 2020 sezonuna şampiyonluk parolası ile başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu U-18 1. Küme'de mücadele eden Yeşil- Beyazlılar, parkeye çıktığı üç maçta aldığı sonuçla bu yıl da kupaya uzanan takım olmak istiyor. Sezona iyi başlangıç yapan genç takımı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,dedi.