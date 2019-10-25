Pursaklar’daki zeka oyunları kursuna yoğun ilgi

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR Belediyesi ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü işbirliğince başlatılan Zeka Oyunları kursu büyük ilgi görüyor. Yeni dönem kurs kayıtlarının başlaması ile birlikte düşünme becerisini geliştirmek, hızlı ve doğru karar verme yeteneğini arttırmak amacıyla açılan zeka oyunları kursu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kursiyerleri; telefon, tablet ve bilgisayar bağımlılığından kurtararak daha verimli zaman geçirmeleri amaçlanıyor. Kursiyerler, ev işlerinin haricindeki zamanlarda televizyon izlemekle vakit geçirirken, bu proje ile birlikte zeka oyunları oynayarak hem çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendiğini hem de daha verimli zaman geçirdiklerini ifade eden kursiyer hanımlar projeden çok memnun olduklarını, hayatlarının tek düzelikten çıktığını ve sosyalleşme imkanı bulduklarını söyledi.