Rus Medya Kongresi Ankara’da toplanıyor

BUGÜN NELER OLDU

21. Rus Medya Kongresi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde başkentte gerçekleştirecek. Türkiye'ye gelmiş en kalabalık konuk gazeteci kafilesi Rus Medya Konseyi üyesi 160 Rus dili konuşan gazeteci Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ev sahipliğinde Ankara'da Birleşik Konseyler toplantısında bir araya geliyor. Geçen yıl eylül ayında New York'ta yapılan Dünya Rus Medya Kongresi'ne katılan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in davetiyle Türkiye'ye taşınan dev kongrenin açılışı bugün saat 11.00'de i Meyra Palace Otel'de yapılacak. 85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin katılacağı kongre hakkında bilgi veren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek ve Türkiye'nin tanıtımına büyük katkısı olacak Rus Medya Konseyi'nin 21'nci kongresine Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının iki ülke ilişkileri açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.