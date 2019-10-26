6 yıl sonra büyük usta!

SLOVAKYA'NIN Bratislava kentinde düzenlenen şampiyonada 8'de 8 yaparak son tura kalmadan şampiyon olan ve dünya ELO sıralamasında 1798 puan ile ilk sırada bulunan Yağız Kaan Erdoğmuş 14 yaşına kadar büyük ustalık hedefi olduğunu söyledi.
Yağız, "Ailemin, arkadaşlarımın ve çevremdekilerin benden beklentileri arttı. Daha çok çalışıyorum. Türkiye'nin en genç büyük ustası olmak istiyorum"
diye konuştu.
DÜNYA LİDERİ
Oğlunun 5 yaşından beri satranç oynadığını dile getiren Selahattin Erdoğmuş, "Yağız, sadece satranç sporunu yapmakla kalmıyor, uluslararası önemli karşılaşmaları da takip ediyor.
Dünyaca ünlü satranç büyüklerinin hayatlarını araştırıyor" dedi. Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız ise, "8 yaşında Avrupa şampiyonu, aynı zamanda yaş grubunda dünya lideri oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.