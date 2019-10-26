6 yıl sonra büyük usta!

BUGÜN NELER OLDU

SLOVAKYA'NIN Bratislava kentinde düzenlenen şampiyonada 8'de 8 yaparak son tura kalmadan şampiyon olan ve dünya ELO sıralamasında 1798 puan ile ilk sırada bulunanYağız, "Ailemin, arkadaşlarımın ve çevremdekilerin benden beklentileri arttı. Daha çok çalışıyorum. Türkiye'nin en genç büyük ustası olmak istiyorumdiye konuştu.Oğlunun 5 yaşından beri satranç oynadığını dile getiren Selahattin Erdoğmuş,Dünyaca ünlü satranç büyüklerinin hayatlarını araştırıyor" dedi. Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız ise, "8 yaşında Avrupa şampiyonu, aynı zamanda yaş grubunda dünya lideri oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.