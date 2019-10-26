Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkan Saygılı alt yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Saygılı alt yapı çalışmalarını inceledi

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Başkan Saygılı alt yapı çalışmalarını inceledi
KIRIKKALE Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il merkezindeki devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Saygılı, Menderes Caddesi'ndeki kilit parke ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Kürşat Altop'tan bilgi aldı. Belediye ekiplerinin il genelinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Saygılı, hazırlanan program dahilinde kilit parke, asfalt ve andezit çalışmalarının yapıldığını söyledi. Saygılı, daha sonra cadde üzerindeki esnafları ziyaret etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Saygılı alt yapı çalışmalarını inceledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN