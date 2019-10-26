BUGÜN NELER OLDU

Ankara'nın kadın muhtarları, kadınlara muhtar seçilme hakkının veriliş yıl dönümünde, mahalle sakinlerine hizmet sunmak için yürüttükleri çalışmaları anlattı. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı 57 yaşındaki Serpil Erenoğlu, 4 dönemdir Kültür Mahallesi'nde muhtarlık yaptığını bildirdi. Muhtarlığın kendisine çok şey kattığını ifade eden Erenoğlu, şöyle konuştu: "Eşimi 21 yıl önce trafik kazasında kaybettim, bir çocuğum var. Küçük bir ailem var, bu yüzden hep büyük bir aile özlemi çekmişimdir. Muhtar olunca mahalleli benim ailem oldu. Muhtarlığım sürecince hayata sıkı sıkı bağlanmayı ve zorluklara rağmen ayakta durmayı öğrendim. Muhtarlık beni ruhen tedavi etti, kendime çok şey kattım. Kadınlar anaç yapılarından dolayı olaylara daha hassasiyet ve farklı bakış açısıyla yaklaşabiliyor. Böylelikle insanlar gelip birçok sorununa muhtarlıkta çözüm arıyor"Ankara'nın en genç muhtarı olan 25 yaşındaki Hilal Mahallesi muhtarı Cansın Kaman Özkan ise babasının teşviki ile muhtarlığa adaylığını koyduğunu söyledi.Adaylık sürecinde tek tek apartmanları, okulları ve parkları gezdiğini anlatan Özkan, "Çalışan muhtara iş çok. İşimiz dışarıdan sadece tebligatlar ile uğraşmak gibi görünse de aslında çok işimiz var. Mahalledeki ihtiyaç sahiplerini tespit edip el ele vererek yardım organize ediyoruz" dedi.Hem muhtarlık hem de servis şoförlüğü yapan 43 yaşındaki Malazgirt Mahallesi muhtarı Fadime Gül ise ticaretteki aktifliği sayesinde mahallelinin takdirini toplayarak "ideal muhtar adayı" haline geldi. İki dönemdir muhtarlık yapan Gül, bir yandan da aldığı Src, psikoteknik ve E sınıfı ehliyetiyle hafta sonları servis şoförlüğü yaparak ailesinin geçimine destek oluyor.Seçilmeden önce yaptığı çalışmalarla mahalleli tarafından tanınan 65 yaşındaki Üniversiteler Mahallesi muhtarı Ayfer Kızılkan, üç dönemdir yürüttüğü görevinin en güzel yanının yardımlaşma olduğunu kaydetti. İhtiyaç sahiplerine ulaşarak mutlu olduğunu dile getiren Kızılkan, "Muhtarlığın amacının sosyal işlerde çalışmak olduğuna inanıyorum. Bir insana destek olmak, elinden tutmak çok değerli. Devlet ile halk arasındaki ilk kapı muhtarlıktır. Bizler halkın her zaman ulaşabileceği konumdayız. İnsanlar cenazelerinde de düğünlerinde de bizi görmek istiyor. Mahallenin annesi olarak görüyorlar" dedi.Yedi dönemdir muhtar seçilen 75 yaşındaki Mutlukent Mahallesi muhtarı Ayfer Yargıç ise muhtar olmaktaki amacının mahallesini düzenlemek ve okul yaptırmak olduğunu belirtti. Yargıç, Mutlukent Mahallesi'ne 3 ilkokul yapılmasına öncülük etti.PINARBAŞI Mahallesi muhtarı 49 yaşındaki Meral Doğan ise bir ayda 10 bin 275 daireyi kapı kapı gezdiğini ve mahallelilerin gönlünü ve oylarını kazandığını söyledi. Diriliş Mahallesi'nde iki dönemdir muhtarlık yapan 45 yaşındaki Dilek Kara ise seçimlere 22 gün kala aday olduğunu ve 22 günde, 25 yıllık muhtarı emekli ettiğini aktardı.BARIŞ Mahallesi'nde üç dönemdir muhtarlık yapan 58 yaşındaki Sevim Özdemir, "İnsanlar beni 'mahallenin kızı' olmamdan ötürü çok güzel karşıladı. 'Sen ne zaman gitmek istersen o zamana kadar seni destekleyeceğiz.' demeleri beni çok gururlandırıyor. Vatandaş sizi sevdikten sonra onların ablası, kardeşi, teyzesi, kızı oluyorsunuz" diye konuştu.yaşındaki Süvari Mahallesi muhtarı Şule Özçelik, mahallesinde şimdiye kadar seçilen tek kadın muhtar olduğuna dikkati çekti. Özçelik, " Seçimden önce kapı kapı gezerek insanlarla tanıştım. Küçükken oynadığım parkta muhtarım"dedi.