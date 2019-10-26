Engelliler için teknoloji temelli eğitim

BUGÜN NELER OLDU

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın (ZİÇEV) Gölbaşı'nda bulunan yerleşkesine, zihinsel engelli bireylere yönelik Türkiye'deki ilk ve en kapsamlı Teknoloji Temelli Mesleki ve Dijital Beceri Eğitimi Laboratuarı kuruldu. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında desteklenen, zihinsel engelli bireylerin eğitimine yönelik bir ilk olan ve ZİÇEV tarafından uygulanan "İstihdamda Yeni Bir Boyut: Engelliler İçin Teknoloji Temelli Mesleki Eğitim Laboratuarı" projesi hayata geçirildi. Temel amacı, "zihinsel engelli bireylerin ekonomik ve sosyal uyumunun güçlendirilmesi için yenilikçi yaklaşımlarla yerel insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin artırılması" olan proje kapsamında ZİÇEV yerleşkesinde yer alan mesleki eğitim binasında bulunan atölyelerin, proje hedeflerine yönelik tadilatları, altyapı çalışmaları ve teknolojik donanımları yapıldı. Zihinsel engelli bireylerin mesleki eğitimlerine ve istihdam süreçlerindeki uyumlarını desteklemeye yönelik olan laboratuarlar, artırılmış sanal gerçeklik gözlükleri, bilgisayarlar, dokunmatik büyük ekran, 3D oyun geliştirme platformu, 3D renkli yazıcı, internet altyapılarının iyileştirilmesi, eğitimler için geliştirilmiş özel yazılımları içeren uygulamalar ile donatılarak eğitime kazandırıldı.