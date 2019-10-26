Kaman’a şehidin adını yaşatacak park sözü

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Kırşehir'in Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak'ın protokol metni imzalamasının ardından iki ilçe kardeş belediye oldu. Başkan Altınok, "Kaman ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşacağız. Bu kardeşlik çerçevesinde ilk icraatımız Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Umut Coşkun adına Kaman'da bir park yapmak olacak. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz, vatan onlara minnettar" dedi.