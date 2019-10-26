Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kaman’a şehidin adını yaşatacak park sözü

Kaman’a şehidin adını yaşatacak park sözü

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Kaman’a şehidin adını yaşatacak park sözü
KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Kırşehir'in Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak'ın protokol metni imzalamasının ardından iki ilçe kardeş belediye oldu. Başkan Altınok, "Kaman ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşacağız. Bu kardeşlik çerçevesinde ilk icraatımız Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Umut Coşkun adına Kaman'da bir park yapmak olacak. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz, vatan onlara minnettar" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaman’a şehidin adını yaşatacak park sözü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN