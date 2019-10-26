Keçiören, Cumhuriyet Bayramı’na iddialı hazırlanıyor

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CUMHURIYET Bayramı'nın 96. Yılı kutlamaları için özel hazırlıklar yaptıklarını duyuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet, hiç şüphesiz, geleceğimiz adına en büyük güvencemizdir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruyacağımızı ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi unutmayacağımızı bu vesileyle hatırlatıyoruz, büyük bir gururla Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlayacağız" dedi. Keçiören Belediyesi Cumhuriyet Bayramı için özel bir program düzenlemeye hazırlanıyor. İki gün boyunca sürecek etkinliklerde Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkarken, birlik, beraberlik mesajları da verilecek. Etkinlikler 28 Ekim'de Keçiören Belediyesi önünde klasik otomobillerin sergilenmesi ile başlayacak. Keçiören Belediyesi ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü'nün ortaklaşa düzenleyeceği sergide 1940 model araçlar da yerini alacak. Toplamda 50 aracın yer alacağı sergide Kemal Sunal'ın filmlerde kullandığı orijinal plakalı otomobil ile Cem Karaca'nın 'Ağır Roman' klibinde kullandığı klasik otomobil de olacak. 29 Ekim saat:16.00'ya kadar klasik otomobil tutkunları sergiyi ziyaret edebilecek, sergilenen araçlar daha sonra Keçiören'de mini bir tur atacaklar.