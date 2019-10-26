Olimpiyat yolunda büyük adım

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İtalya'nın Bari kentinde 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan verecek olan G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 57 kiloda temsil edecek sporcuyu belirlemek için milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün karşılaştı.Türkiye Taekwondo Federasyonu Prof. Dr. Metin Şahin'in müsabaka önce yaptığı konuşmada verdiği dostluk mesajları sonrasında izleyiciler iki sporcuyu da centilmence destekledi.Müsabaka adına yakışır bir şekilde çekişmeli geçti. İlk raund 5-5 sona ererken, İrem Yaman, ikinci raundu 12-9 önde tamamladı. Yaman, müsabakanın son 30 saniyesine 13-9 önde girse de Haticeve İtalya'nın Bari kentinde 1-3 Kasım ttarihlerinde düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Müsabakanın ardından BaşkanTürkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "İki sporcumuz da olimpiyat kotaların belirleneceği Aralık ayındaki finale çok kısa süre kala eşit duruma geldi. Haksızlığı önlemek adına gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi seçme koyduk. Çok güzel mücadele verdiler. Çekişmesi seçme müsabakası kararının haklılığını da ortaya koydu.İrem'i ve Hatice'yi kutluyorum. İki sporcumuzun da olimpiyat iddiası devam ediyor. Bu çekişmeden Türk taekwondosu ve Türk sporcu kazançlı çıkacaktır" diye konuştu.