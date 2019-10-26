Psikolojiye iyi gelen sanat terapisi

BUGÜN NELER OLDU

HASTALARIYLA birlikte karakalem çalışmaları renklendiren Derya hemşire, psikolojik tedavi gören hastaları sanat terapisiyle sağlığına kavuşturdu. Yazar, psikolojik tedavi gören onlarca hastanın tedavisine destek oldu. Derya hemşire, hem çocukluğundan bu yana hep içinde taşıdığı ressamlık hayalini gerçekleştirdi hem hastalarıyla çok özel eserler ortaya çıkardı. Derya Hemşire, sanat terapisiyle hastalarını daha yakından tanıma fırsatı da buldu. Kimi anlatamadığı sorunlarını resimlere döktü kimi, farkında olmadığını yeteneğini keşfetti. Hastalarıyla hazırladığı resimlerden bir sergi açan Derya Hemşire, sanat terapisi ile gerçekleştirdiği başarılı tedaviye farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Hemşire Derya, hastaların orijinal fotoğrafları görmeden bu fotoğrafları özgün desen ve renklerle yorumladıklarını kaydetti. Ruh terapisi ve sanat terapisinin dünyanın her yerinde uygulandığını söyleyen Yazar, çalışmalarını özel kılan kısmın, kendi eserlerinin, hastaları tarafından yorumlanması olduğuna dikkat çekti.