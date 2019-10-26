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yazdı belediye el uzattı

Vuslat AY Ankara Başkent
Giriş Tarihi: 26.10.2019
SABAH Ankara yazdı belediye el uzattı
SABAH Ankara, Karapürçek'te yaşayan Mürşide Erdoğan'ın mağduriyetini "Eşini sırtında hastaneye götürüyor" başlığıyla gündeme getirdi. Mürşide Erdoğan, 1 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. O günden sonra Hulusi Erdoğan, 5 çocuğunun annesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Akülü sandalyeye ihtiyaç vardı. Yardımseverlere çağrıda bulunan Erdoğan çiftinin imdadına Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı yetişti. Akülü sandalyesine kavuşan Erdoğan, "Eşimin omuzlarından yük alındı" dedi.
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SABAH Ankara yazdı belediye el uzattı
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