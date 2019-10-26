Sırada Horoz var!

KÖTÜ gidişine Antalya deplasmanında aldığı 6-0'lık galibiyetle son veren Gençlerbirliği'nin yarın evinde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçında da hedefi üç puan... Kırmızı-siyahlı ekibin teknik patronu Mustafa Kaplan, oyuncularına güvendiğini ve sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi.
Kaplan, "Üst üste gelen sonuçlara rağmen bu takıma olan inancımızı hiç yitirmedik. Biz iyi oyunculardan kurulu iyi bir ekibiz. Sadece bizi ayağa kaldıracak bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı.
Bu kıvılcımı Antalya deplasmanında çaktık. Artık gerisinin geleceğine ve hızla puan cetvelinde yükseleceğimize inanıyorum" dedi.
TEK EKSİK FABRİCİO GENÇLERBIRLIĞI'NDE
Denizlispor karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan Fabricio dışında eksik bulunmuyor. Başkent ekibi sezonun geri kalan bölümünde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak, 4 puanda girdi. Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan Denizlispor ise sonrasında 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile büyük düşüş yaşadı. Sakatlığı devam eden Rodallega'nın forma giyemeyeceği İzmir temsilcisi de Ankara'da deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek kötü gidişine son vermek istiyor.