Sırada Horoz var!

BUGÜN NELER OLDU

KÖTÜ gidişine Antalya deplasmanında aldığı 6-0'lık galibiyetle son veren Gençlerbirliği'nin yarın evinde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçında da hedefi üç puan...Kaplan, "Üst üste gelen sonuçlara rağmen bu takıma olan inancımızı hiç yitirmedik. Biz iyi oyunculardan kurulu iyi bir ekibiz.Bu kıvılcımı Antalya deplasmanında çaktık. Artık gerisinin geleceğine ve hızla puan cetvelinde yükseleceğimize inanıyorum" dedi.Denizlispor karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan Fabricio dışında eksik bulunmuyor. Başkent ekibi sezonun geri kalan bölümünde 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak, 4 puanda girdi. Sezona üst üste iki galibiyetle başlayan Denizlispor ise sonrasında 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile büyük düşüş yaşadı. Sakatlığı devam eden Rodallega'nın forma giyemeyeceği İzmir temsilcisi de Ankara'da deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek kötü gidişine son vermek istiyor.