Sosyal medya mesajıyla hayatının golünü attı

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DOĞUŞTAN engelli Ahmet Akkaya, Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2017'de İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonluğu kazandığı maçı televizyonda izleyip, gurur duydu. Sağ ayağı gelişimini tamamlamayan Akkaya, bu karşılaşma sonrası yaşadığı heyecanla futbol oynamaya karar verdi. Akkaya, futbola ilgisini o dönem takımın kaptanı olan Osman Çakmak'a sosyal medyadan gönderdiği "Futbol oynamak istiyorum" mesajla anlattı. Çakmak da Ankara'ya davet ettiği Ahmet Akkaya'nın, hayatında önemli bir değişikliğe adım atmasına yardımcı oldu. Ahmet Akkaya, "Futbola başlamak için bir kıvılcım bekliyordum. Takımımız şampiyon oldu, çok sevindim. Sosyal medyadan ulaşmak istedim. Osman kaptana direkt mesaj attım, geri dönüş yaptı. 1,5 yılda milli takım aday kadrosuna girdim. Hedefim Ampute Futbol Milli Takımı'nda uzun yıllar ay yıldızlı formayı giymek. 2020'de Avrupa şampiyonasında, şampiyonluk kazanmak istiyoruz" diye konuştu.