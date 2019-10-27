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Başkentte kaçak alkol operasyonu

Giriş Tarihi: 27.10.2019
BALA'DA, jandarma ekiplerince bir restorana düzenlenen operasyonda, kaçak alkol satışı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bala ilçesinde bulunan bir restoranda kaçak alkol satışı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine harekete geçti. İş yerine düzenlenen operasyonda, 17 şişe kaçak içki, 1 kilo 630 gram kıyılmış tütün, 2 bin 358 adet içi doldurulmuş makaron, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi. İşletme sahibi Y.A. ve S.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı
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Başkentte kaçak alkol operasyonu
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