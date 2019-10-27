Etlikspor U19 sahaya indi

BUGÜN NELER OLDU

2019- 2020 sezonunda Ankara 1. U19 Ligi'nde mücadele edecek olan Etlikspor, takımın teknik sorumlusu Erhan Çinkaya yönetiminde çalışmalarına başladı. 19 Mayıs 2 Nolu Sentetik Saha'daki antrenmana Etlikspor Kulüp Başkanı Erol Gürbüz ve Genel Kaptan Murat Kocakök de nezaret etti. Başkan Gürbüz, "Etlikspor olarak spora ve spor yapmak isteyen gençlerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Gençlerimizin kendilerini geliştirici etkinliklerle zaman geçirmesi ve her türlü zararlı işlerden uzak durması için yoğun çaba sarf ediyoruz.Yeni sezonda Etlikspor'umuza, liglerde mücadele edecek tüm gençlere, amatör takımlarımıza kazasız belasız, sportmenlik anlayışı içerisinde bir sezon diliyorum" diye konuştu.