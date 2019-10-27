Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor’u ağırlıyor

ANTALYASPOR'U gole boğan Gençlerbirliği yarın Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 maça çıkaran Ege ekibini ağırlayacak. Başkent ekibi, Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.
Başkent temsilcisi, ilk kez 3 puanla tanışmıştı. Bu müsabakada alınan sonucun moraliyle Yukatel Denizlispor karşısına çıkacak kırmızısiyahlılarda, sakatlığı bulunan Fabricio Baiano forma giyemeyecek. Gençlerbirliği, 6 puanla 17. sırada yer alıyor.