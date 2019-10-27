Keçiören Belediye şampiyon

KAMU kurum ve kuruluşları arasında sosyal birlik ve beraberliği güçlendirme amacıyla düzenlenen Keçiören Kamu Kurumları arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Keçiören Belediyesi, şampiyonluk kupasını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un elinden aldı. Taha Akgül Spor Tesisleri'nde düzenlenen Keçiören Belediyesi-Sosyal Güvenlik Kurumu arasında oynanan final maçını Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,
AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte izledi. 15 takımın katıldığı ve 2 hafta süren turnuvada final maçından 3-0 galip ayrılan Keçiören Belediyesi Futbol Takımı şampiyonluk ipini göğüsledi.