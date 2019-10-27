Keçiören Belediye şampiyon

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KAMU kurum ve kuruluşları arasında sosyal birlik ve beraberliği güçlendirme amacıyla düzenlenen Keçiören Kamu Kurumları arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Keçiören Belediyesi, şampiyonluk kupasını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un elinden aldı.AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte izledi.